AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 103,91 USD.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 103,91 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 103,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,07 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.773.276 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Mit Abgaben von 47,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD im Vergleich zu 6.550,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) verdient

NASDAQ-Titel AMD-Aktie sinkt: AMD offenbar von US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost betroffen