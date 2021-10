AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) stärker

Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,11 EUR nach oben. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 97,18 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,13 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.763 Stück gehandelt.

Am 04.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,20 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2021 (59,46 EUR).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,04 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

