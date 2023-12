AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Nachmittag

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 139,66 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 139,66 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 140,89 USD. Bei 139,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.810.226 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,82 USD erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,05 USD. Abschläge von 57,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Gewinne in New York: S&P 500 legt nachmittags zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt