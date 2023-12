AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 125,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:18 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 125,60 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,98 EUR zu. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 125,22 EUR ein. Bei 125,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2.177 Stück.

Am 12.12.2023 markierte das Papier bei 129,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5.800,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.565,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Gewinne in New York: S&P 500 legt nachmittags zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt