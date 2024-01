AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 132,80 EUR abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 132,80 EUR. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 132,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,04 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.229 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 137,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2024). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 3,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,25 EUR ab. Abschläge von 53,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

