AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 178,32 USD.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 75,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,42 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 205,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 6.168,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.599,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.04.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

