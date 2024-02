AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 164,90 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 164,90 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,20 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 165,06 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.975 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 71,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,76 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.168,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.599,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

NYSE-Handel: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus

Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag