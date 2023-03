AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:21 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 90,11 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.925 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 125,66 USD. Mit einem Zuwachs von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.01.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,92 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.599,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 4.826,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA aufgepasst: So will der südkoreanische Rivale SAPEON den Marktführer vom Thron stoßen

Intel, Samsung, NVIDIA & Co.: Die zehn größten Chiphersteller der Welt

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com