AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 108,07 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,9 Prozent auf 108,07 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 107,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.193.576 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 49,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

Am 02.08.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.550,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Höhenrausch: NVIDIA will KI-Boom optimal nutzen und stellt verbesserte Elektrochips vor

AMD-Aktie an der NASDAQ mit starkem Lauf: Neuer Stern am KI-Himmel - sind die Erwartungen an AMD zu hoch?

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht