AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursplus

16.10.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 106,10 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 106,10 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,12 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,47 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 8.732.222 Aktien. Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 25,18 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 47,49 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.359,00 USD in den Büchern – ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6.550,00 USD erwirtschaftet hatte. Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,75 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Börse New York in Rot: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Abgaben Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen

