AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 100,00 EUR bewegte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 100,00 EUR bewegte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie um 09:13 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 100,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 99,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 99,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.087 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,93 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.550,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

