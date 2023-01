AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 65,51 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,11 EUR nach. Bei 65,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 9.168 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 45,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (56,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 134,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.565,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.313,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

