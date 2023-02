AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie notierte um 04:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 73,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 73,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.682 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 112,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 34,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 29,93 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 112,50 USD.

Am 31.01.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.599,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 4.826,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

