AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochvormittag stabil

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 93,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 94,19 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 93,31 EUR. Bei 93,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.752 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 102,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 39,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.353,00 USD – eine Minderung von 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.887,00 USD eingefahren.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,85 USD im Jahr 2023 aus.

