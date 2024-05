AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 165,67 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 165,67 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,71 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 168,50 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.198.105 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit Abgaben von 43,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,50 USD an.

Am 30.04.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,51 USD je Aktie aus.

