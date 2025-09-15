AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag freundlich

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 161,16 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 161,16 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,61 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 159,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.640.911 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 52,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,16 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

