AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 230,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 230,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,52 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 233,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.781.960 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,20 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 4,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 66,87 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

