AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 119,98 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 119,98 USD nach oben. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 120,20 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 119,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.191.254 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 60,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 49,95 Prozent Luft nach unten.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.800,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.565,00 USD im Vorjahreszeitraum.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,62 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag