AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 110,24 EUR ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 110,24 EUR ab. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,24 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,46 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 957 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,23 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 57,10 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,20 Prozent.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.800,00 USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

