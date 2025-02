Aktienkurs im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

18.02.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 114,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 114,54 USD zu. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 115,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.589.516 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 227,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 49,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus. Am 04.02.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 7,66 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,17 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Verlust hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor einem Jahr eingebracht So würden sich Trumps Strafzölle auf die Aktien von NVIDIA, Apple und Tesla auswirken Börse New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com