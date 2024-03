AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 192,57 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 192,57 USD zu. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 193,50 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 193,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.239.647 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 227,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 18,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (81,02 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.168,00 USD im Vergleich zu 5.599,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

