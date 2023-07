AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit angezogener Handbremse

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 118,24 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 118,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 42.481 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,58 USD am 14.10.2022. Abschläge von 53,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.353,00 USD im Vergleich zu 5.887,00 USD im Vorjahresquartal.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,86 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

