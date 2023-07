AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 104,82 EUR.

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 104,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 104,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 105,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.655 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 123,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 18,03 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 02.05.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.353,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen