AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 159,58 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 159,58 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 158,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.246.453 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 174,04 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 9,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 52,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,00 USD.

Am 06.05.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,87 USD je Aktie belaufen.

