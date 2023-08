AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 95,62 EUR.

Um 09:17 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 95,62 EUR. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 95,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,83 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.196 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. 29,39 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,55 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,86 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.550,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.359,00 USD.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

