AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag ins Minus

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 101,07 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 101,07 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,45 USD aus. Bei 100,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 12.928.140 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 132,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,42 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 46,00 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Am 01.08.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.359,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,18 Prozent verringert.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingebracht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) verdient

NASDAQ-Titel AMD-Aktie sinkt: AMD offenbar von US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost betroffen