AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 127,78 EUR.

Mit einem Kurs von 127,78 EUR zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 128,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 127,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,98 EUR. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3.039 Aktien.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,47 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,10 EUR am 06.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,31 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Gewinne in New York: S&P 500 legt nachmittags zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 steigt