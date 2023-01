AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Minus

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 63,64 EUR abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 63,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,93 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.998 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,16 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 134,40 USD.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,73 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.565,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.313,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,03 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.01.2023 präsentieren. Am 30.01.2024 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,50 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

