AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 166,32 USD.

Um 12:03 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 166,32 USD nach oben. Zuletzt wechselten 192.944 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,37 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,27 USD am 20.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 147,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie verdient. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.800,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.565,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

