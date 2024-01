AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 162,96 USD.

Um 16:06 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 162,96 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 167,30 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 166,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 24.565.145 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 168,60 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 3,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 67,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 58,72 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.800,00 USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

