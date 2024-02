AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tritt am Mittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 173,95 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 01:59 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 173,95 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,33 USD zu. Bei 173,25 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.940.342 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 184,92 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,35 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 205,00 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

