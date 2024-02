AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) stabilisiert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 173,95 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 173,95 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 180,33 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,25 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,45 USD. Bisher wurden heute 53.940.342 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 75,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 6.168,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.599,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.04.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

