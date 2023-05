AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Um 09:21 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 99,99 EUR zu. Bei 100,80 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 100,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.331 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 102,20 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 2,16 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 76,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5.353,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

