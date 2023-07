AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Mittag

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 118,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 0,2 Prozent auf 118,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 53.307 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 132,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 53,82 Prozent sinken.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

Am 02.05.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.353,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,86 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AMD (Advanced Micro Devices) abgeworfen