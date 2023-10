AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 102,44 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,44 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 27.076 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,71 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,62 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.550,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie knickt ein: USA beschränken Verkauf von NVIDIA-Chips - Intel-, AMD-Aktien & Co. ebenfalls unter Druck

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten