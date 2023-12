AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Anleger zeigten sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 127,08 EUR.

Mit einem Kurs von 127,08 EUR zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 127,22 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,54 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 127,16 EUR. Zuletzt wechselten 3.713 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 55,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.800,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.565,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

