AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag im Plus

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 63,00 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 63,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 486 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 45,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,50 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,50 Prozent.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 134,40 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.565,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 4.313,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 31.01.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

