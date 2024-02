AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 170,19 USD nach.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 2,1 Prozent auf 170,19 USD nach. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.953 Stück gehandelt.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 75,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 55,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 6.168,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,66 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

