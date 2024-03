AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 179,91 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 179,91 USD ab. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 179,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,81 USD. Bisher wurden heute 2.253.207 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 227,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,50 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. In Sachen EPS wurden 0,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.168,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

