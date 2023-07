AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 102,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 102,60 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 102,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.796 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 123,72 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

Am 02.05.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.353,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,86 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

