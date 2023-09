AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 102,43 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 103,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 10.456.860 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,67 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD. Mit Abgaben von 46,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,76 USD je Aktie belaufen.

