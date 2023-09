AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 95,10 EUR ab.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:18 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 95,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 94,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,86 EUR. Bisher wurden via Tradegate 763 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,72 EUR markierte der Titel am 13.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,54 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,18 Prozent zurück. Hier wurden 5.359,00 USD gegenüber 6.550,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

