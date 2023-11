AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 121,67 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 121,67 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,69 USD aus. Bei 120,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 9.729.901 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 9,16 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,05 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.565,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,62 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

