AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 163,63 USD ab.

Bei 184,92 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 75,92 USD erreichte der Anteilsschein am 23.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,60 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent auf 6.168,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

