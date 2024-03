AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 179,51 USD nach.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 179,51 USD nach. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 177,66 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.390.974 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 26,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2023 Kursverluste bis auf 81,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 54,87 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.168,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.599,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

