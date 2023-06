AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:08 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 115,33 USD. Bei 115,10 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 118,55 USD. Bisher wurden heute 12.684.762 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. 15,16 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 52,68 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.353,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.887,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

