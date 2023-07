AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Vormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 98,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 98,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 98,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,79 EUR. Bisher wurden heute 2.093 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 123,72 EUR. 25,25 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 56,55 EUR. Abschläge von 42,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.353,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.887,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,86 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

