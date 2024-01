AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,3 Prozent auf 168,47 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 3,3 Prozent auf 168,47 USD nach. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 167,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 29.445.720 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 174,65 USD markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach oben. Am 21.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.800,00 USD im Vergleich zu 5.565,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Starker Wochentag in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100