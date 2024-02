AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 8,1 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 177,63 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 177,78 USD. Bei 173,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 22.839.125 Stück.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,92 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 23.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 75,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6.168,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.599,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,66 USD je Aktie.

