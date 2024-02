AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Vormittag stark

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 160,40 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 5,6 Prozent auf 160,40 EUR. Bei 161,68 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.639 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 71,31 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6.168,00 USD gegenüber 5.599,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Handel in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Verluste